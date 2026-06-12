Le Havre : Roland Lescure inaugure l’extension de l’usine Siemens Gamesa dédiée aux éoliennes géantes

Le projet s’inscrit dans la stratégie nationale de transition énergétique portée par le gouvernement, avec l’objectif de renforcer la production d’électricité décarbonée et d’accélérer le développement de l’éolien en mer.



L’extension de l’usine doit permettre d’accompagner la montée en puissance de la filière française des énergies renouvelables. Elle répond également aux ambitions du plan d’électrification présenté en 2026, qui vise notamment à doubler les capacités de production d’éoliennes offshore d’ici 2030 dans la perspective de la neutralité carbone à l’horizon 2050



La visite ministérielle se déroulera, à partir de 17h30, sur le site de Siemens Gamesa, situé avenue Lucien-Corbeaux au Havre. Au programme : accueil républicain du ministre, visite de l’usine par groupes, discours officiels.

