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Le Havre : Roland Lescure inaugure l’extension de l’usine Siemens Gamesa dédiée aux éoliennes géantes


Vendredi 12 Juin 2026 - 16:33

Avec un investissement de 200 millions d’euros et 13 000 m² supplémentaires, l’usine Siemens Gamesa du Havre franchit une nouvelle étape dans la production d’équipements pour l’éolien en mer. Le ministre Roland Lescure viendra inaugurer lundi cette extension destinée à fabriquer des pales géantes de nouvelle génération.




L’usine havraise s’est agrandie de 13 000 m² afin de produire des pales XXL pouvant atteindre 115 mètres de long, destinées à équiper des turbines offshore de 15 MW.
L’usine havraise s’est agrandie de 13 000 m² afin de produire des pales XXL pouvant atteindre 115 mètres de long, destinées à équiper des turbines offshore de 15 MW.
Le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique, Roland Lescure, se rendra lundi 15 juin au Havre pour inaugurer l’extension du site industriel de Siemens Gamesa, spécialisé dans la fabrication de pales d’éoliennes offshore.

Cette inauguration marque l’aboutissement d’un important programme d’investissement de 200 millions d’euros annoncé en 2025 par l’industriel. L’usine havraise s’est agrandie de 13 000 m² afin de produire des pales XXL pouvant atteindre 115 mètres de long, destinées à équiper des turbines offshore de 15 MW.

Un investissement stratégique pour la filière éolienne

Le projet s’inscrit dans la stratégie nationale de transition énergétique portée par le gouvernement, avec l’objectif de renforcer la production d’électricité décarbonée et d’accélérer le développement de l’éolien en mer.

L’extension de l’usine doit permettre d’accompagner la montée en puissance de la filière française des énergies renouvelables. Elle répond également aux ambitions du plan d’électrification présenté en 2026, qui vise notamment à doubler les capacités de production d’éoliennes offshore d’ici 2030 dans la perspective de la neutralité carbone à l’horizon 2050

La visite ministérielle se déroulera, à partir de 17h30, sur le site de Siemens Gamesa, situé avenue Lucien-Corbeaux au Havre. Au programme : accueil républicain du ministre, visite de l’usine par groupes, discours officiels.
 




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