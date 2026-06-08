Deux poids lourds accidentés sur la N154 : circulation coupée dans les deux sens entre Évreux et Louviers

En raison de l’importance des opérations en cours, la N154 est fermée dans les deux sens de circulation. Dans le sens Rouen vers Évreux, un bouchon atteignant environ neuf kilomètres s’est formé en amont de la coupure, avec une situation qui continue de se dégrader au fil des heures.



Les gestionnaires du réseau routier ont mis en place plusieurs itinéraires de déviation :



* Sur l’A154 dans le sens Rouen vers Évreux, les automobilistes sont invités à quitter l’axe à l’échangeur n°4 de Becdal puis à emprunter les RD520, RD164, RD836 et RD155.

* Sur la N154 dans le sens Rouen vers Évreux, la déviation s’effectue par l’échangeur n°5 « Les Planches » puis la RD155.

* Sur la N154 dans le sens Évreux vers Rouen, les usagers sont déviés par l’échangeur n°6 de Kaër puis la RD155.



La durée de fermeture de l’axe reste indéterminée. Les automobilistes sont invités à éviter le secteur et à suivre les itinéraires de déviation mis en place.