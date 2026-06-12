Rouen : appel à témoins après la disparition inquiétante d’une adolescente de 16 ans

La police nationale de Seine-Maritime a lancé un appel à témoins pour retrouver Bryana Matondo, une adolescente de 16 ans portée disparue depuis jeudi 11 juin. La jeune fille a été vue pour la dernière fois à Rouen, où elle serait descendue du bus F2 à l’arrêt Boulingrin avant de se diriger vers le quartier Saint-Sever.



Bryana mesure 1,63 m, est de corpulence normale et présente des lobes d’oreilles percés. Elle a les cheveux longs, crépus et teints en blond, généralement attachés en chignon, ainsi que les yeux marron.



Au moment de sa disparition, elle portait un tee-shirt, un pull vert à manches longues, une veste de survêtement noire avec un logo Puma rose et blanc sur la poitrine, un pantalon de jogging noir et des baskets Vans noires et blanches.



Toute personne susceptible de fournir des renseignements permettant de la localiser est invitée à contacter sans délai l’hôtel de police de Rouen au 02 32 81 25 00.



Les enquêteurs appellent à la vigilance et remercient les internautes pour leurs partages afin de faciliter les recherches.