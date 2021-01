Leur navire a sombré : trois marins-pêcheurs portés disparus au large de Lion-sur-Mer (Calvados)

A 23h35, dans une mer formée à 3 nautiques (environ 5,5 km) au nord de Lion-sur-mer, le convoi change de cap pour rentrer à Ouistreham. « Pendant cette manœuvre, le Breiz embarque une lame et sombre soudainement », relate la préfecture maritime.



Des lors, d’importants moyens de secours maritimes et aériens sont engagés pour rechercher et porter assistance aux trois membres d'équipage du Breiz, originaire de Saint-Vaast-la-Houge, dans la Manche.



L’épave du navire est localisée à 0h48. Les moyens nautiques et l'hélicoptère de la Marine se concentrent alors autour de cette position. Mais les recherches doivent être levées dans la nuit en raison de la dégradation des conditions météorologiques.