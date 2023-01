Les sapeurs-pompiers confrontés à deux incendies en Seine-Maritime, à Bornambusc et Haudricourt

Plus tôt, vers 12h45, les soldats du feu avaient été appelés à intervenir à Haudricourt, chemin du Villiers au lieudit La Couture près d'Aumale, où était signalé un dégagement important de fumée dans une habitation. Il s'agissait d'un feu au premier étage de la demeure comprenant un étage et des combles.



Les vingt sapeurs-pompiers engagés, munis de six engins, ont permis par leur action de préserver une partie des biens des deux occupants qui ont été relogés par des proches.