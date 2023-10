Les faux vendeurs de calendriers sont déjà à l'oeuvre dans la Métropole de Rouen : la police met en garde

Toujours la même rengaine. A l'approche de la fin d'année, les vendeurs, vrais ou faux, de calendriers font leur réapparition. Le plus souvent avec des intentions malhonnêtes. A l'image de cet homme de 35 ans qui a été interpellé, hier mardi, dans l'agglomération de Rouen.



Vers 14 heures, la police municipale a été avisée qu'un homme vêtu d'une veste siglée au nom et couleurs de la Métropole de Rouen faisait le tour des habitations, clenchant les portes d'entrée, dans le secteur de la rue Godefroy-Cavaignac, à Sotteville-lès-Rouen. L'individu semblait proposer la vente de calendriers plus particulièrement aux personnes âgées.