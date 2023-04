Les braqueurs menacent et frappent avec leur arme l'employée d'un bar-tabac

Dans le même temps, le complice s'est penché par-dessus le comptoir et s'est emparé d'une dizaine de paquets de cigarettes. Les deux hommes ont ensuite pris la fuite.



Des investigations de police technique et scientitique ont été effectuées sur les lieux ainsi qu'une enquête de voisinage. Les recherches entreprises sur la base du signalement fourni par la victime n'ont pas permis, dans l'immédiat, de retrouver les braqueurs. Une enquête pour vol a main armée a été ouverte et confiée à la sûreté départementale.