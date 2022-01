Le tapage nocturne dégénère à Rouen : cinq policiers blessés, neuf personnes en garde à vue

Dès leur arrivée sur place, les policiers sont pris à partie et outragés par les occupants du logement qui finissent par fermer la fenêtre. Les fonctionnaires montent alors à l'étage et tapent dans la porte qui est entrouverte. A cet instant, un des fêtards jette son passeport sur le palier mais refuse de sortir.



Alors que les policiers redescendent au rez-de-chaussée, quatre des individus leur emboitent le pas et rouent de coups un fonctionnaire qui est blessé. L'arrivée de renforts permet d'interpeller les trublions puis un cinquième un peu plus tard. Quatre autres personnes restées dans l'appartement seront également appréhendées.