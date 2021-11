Le retour du loup dans l'Eure ? Une certitude plus qu'une hypothèse à en croire les premiers indices

la mise en place d’une surveillance renforcée de l’espèce, afin de recueillir tous les indices de présence possibles,

la mise en place immédiate d’un dispositif d’indemnisation des éleveurs concernés en cas de prédation constatée, lorsque la responsabilité du loup ne peut être exclue,

la mise à disposition progressive de matériel d’effarouchement auprès des éleveurs en cas d’urgence.



Affaire à suivre.



Un comité de suivi associant les acteurs concernés (agricoles, forestiers, associatifs, services de l’État...) a été mis en place. Il s'est réuni pour la première fois le 18 novembre dernier, sous la présidence du préfet, Jérôme Filippini. L'occasion pour les participants de partager l’ensemble des informations disponibles, et assurer un suivi renforcé des indices et observations.Trois actions ont d'ores et déjà été validées, à savoir :