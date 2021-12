Le plan hivernal activé en Seine-Maritime : ouverture de places d’hébergement supplémentaires

Le mercure va continuer de baisser en Seine-Maritime comme ailleurs en Normandie. Sans attendre, le préfet de la Seine-Maritime a déclenché, ce lundi, l’alerte de niveau "temps froid" du plan hivernal.



À ce stade, des places d’hébergement supplémentaires seront ouvertes à partir de ce soir, lundi 20 décembre jusqu’au lundi 27 décembre (matin). Cette situation peut être amenée à évoluer selon les conditions météorologiques des prochains jours.



À Rouen

• Gymnase Graindor, (187, rue Albert Dupuis), pour l’accueil des hommes isolés.



• Le site Collette Yver reste ouvert pour les femmes, familles et enfants.



Au Havre

Pour la nuit du lundi 20 au mardi 21 décembre :



• Fondation de l’Armée du Salut, pour les personnes isolées, sur le site du Phare.



• Association Femmes et Familles en Difficulté, pour les femmes et familles.



En complément, à compter du mardi 21 décembre au soir :



• Gymnase Jacques Monod (3 rue Westinghouse) pour l’accueil de tout public.



Sur l’ensemble du département



• En fonction du niveau d’occupation des dispositifs, des places hôtelières supplémentaires pourront également être mobilisées durant la période de déclenchement, sur le territoire de Rouen, Le Havre, Dieppe, Elbeuf et Fécamp.



Le Samu social, les services de secours et les forces de l’ordre repèrent et orientent vers l’accueil téléphonique du 115 les personnes susceptibles de bénéficier de ce dispositif.