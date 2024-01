Le château de Serquigny, dans l'Eure, ravagé par les flammes : 60 sapeurs-pompiers sur place

L'intervention des sapeurs-pompiers a été compliquée par l'impossibilité, pour les véhicules, d'emprunter le pont d'accès au château qui enjambe les douves. De ce fait, ils ont dû utiliser uniquement des lances à main.



La gendarmerie a ouvert une enquête afin de déterminer l'origine du départ de feu.



Le préfet de l'Eure a tenu à remercier les sapeurs-pompiers et les gendarmes « de leur mobilisation rapide et massive qui a permis de maîtriser l'incendie et de sécuriser le périmètre ». Il a salué par la même occasion l'engagement et la réactivité du maire et de ses services.



> Selon Wikipédia, les façades et toitures du château et des deux pavillons d'entrée, les douves, e colombier, la grande allée et les prairies qui s'étendent en avant des deux façades principales sont inscrits au titre des monuments historiques par arrêté du 22 mai 1951.