Le cambrioleur visitait la nuit les restaurants de Rouen : il a été placé sous mandat de dépôt

Les restaurants concernés sont situés dans un périmètre assez rapproché : rue Verte, place du Vieux-Marché, à Saint-Sever et rue aux Ours. Le montant du préjudice subi par les victimes n'a pas été communiqué par les services de police.



Confiées au groupe cambriolage de la Sûreté départementale, les investigations de police technique et scientifique notamment ont permis de remonter à un homme "très défavorablement connu" de la police. Le mis en cause, âgé de 59 ans, a été identifié grâce aux images de vidéo-surveillance et à des traces papillaires et empreintes génétiques laissées sur son passage.