Le braqueur présumé d'Elbeuf nie les faits : il a été écroué ce soir et l'enquête se poursuit

Dans l’affaire des braquages d’Elbeuf, le magistrat du parquet n’a pas ouvert d’information judiciaire pour le moment. Il a opté pour une poursuite de l’enquête préliminaire, le suspect ayant nié farouchement pendant sa garde à vue les faits reprochés.



Le braqueur présumé a été interpellé dans la nuit de jeudi à vendredi, peu avant minuit, alors qu’il rentrait chez lui dans le centre-ville d’Elbeuf. Les enquêteurs l’avaient identifié et « logé » quelques heures plus tôt grâce à des informations le mettant en cause qui ont pu être recoupées avec celles qu’avaient recueilli les policiers de la sûreté départementale.