Le braqueur du Café des Sports à Saint-Pierre-lès-Elbeuf refoulé à coups de bouteilles par des clients

La série noire va-t-elle continuer pour les commerçants de l’agglomération d’Elbeuf, en Seine-Maritime ? Dans la soir d’hier, mercredi 26 janvier, le café des Sports à Saint-Pierre-lès-Elbeuf a été le théâtre d’un vol à main armée.



Vers 20 heures, à l’heure de la fermeture du bar-tabac, situé à l’angle de la rue de Louviers et de la rue de la Résistance, un homme le visage dissimulé par une capuche et un masque chirurgical a fait irruption dans l’estaminet et a braqué une arme de poing en direction de la gérante et de quelques clients présents au bar.