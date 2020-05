Le bac de Seine reprend du service entre Quillebeuf-sur-Seine et Port-Jérôme

Le bac de Seine assurant la traversée entre Quillebeuf-sur-Seine et Port-Jérôme-sur-Seine reprend du service, après une interruption de deux mois due aux mesures de confinement. Il sera opérationnel dès ce jeudi 14 mai, annonce le Département de Seine-Maritime.



Les horaires de traversée appliqués à partir de demain, et jusqu’à nouvel ordre, sont les suivants :



• Premier départ : 5h30 à Quillebeuf-sur-Seine.



Trois interruptions journalières : de 9h00 à 9h30, de 16h00 à 16h30 et de 20h30 à 21h20.



• Dernier départ : 22h15 à Port-Jérôme-sur-Seine.