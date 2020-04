Le Havre : une boulangère blessée d'un coup de couteau par le voleur de son sac à main

La commerçante a vivement résisté, mais son agresseur a sorti un couteau et lui en a porté un coup à la jambe droite. Le malfaiteur est alors parvenu à ses fins et a pris la fuite avec le sac, pour aller rejoindre deux complices qui faisaient probablement le guet.



La victime, âgée de 46 ans, a été prise en charge par les sapeurs-pompiers et transportée aux urgences de l'hôpital Jacques-Monod, à Montivilliers. Elle a pu fournir aux policiers un signalement précis de son agresseur et de ses complices.