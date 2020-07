Le Havre : un voleur a l’étalage s’oppose violemment aux agents de sécurité et aux policiers

Le mis en cause, un Havrais de 25 ans, a été placé en garde à vue pour vol, violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion. Trois policiers ont déposé plainte contre lui et les surveillants de Décathlon devaient en faire autant.



Sa garde à vue a été prolongée de 24 heures, afin de permettre aux enquêteurs de l’entendre par la même occasion sur d’autres affaires en cours concernant des vol et des violences.