Le Havre : un abri de chantier et un container poubelle s’enflamment dans la même rue

Un enquête privilégiant la piste criminelle a été ouverte par la police après la destruction par incendie d’un abri de chantier et d’un container poubelle cette nuit de lundi à mardi au Havre, en Seine-Maritime.



Police secours a d’abord été avisé, via le « 17 », vers 0h30, qu’un abri de chantier installé rue Louis-Blanc, devant le gymnase, était en train de brûler. Les flammes commençaient à lécher la laine de verre isolant la toiture du gymnase, à l’arrivée des sapeurs-pompiers. L’abri a été entièrement détruit et la toiture a été en partie endommagée.



Dans le même temps, à une dizaine de mètres de là, un container poubelle en plastique s’est curieusement enflammé dans la même rue.



Le service local de police technique a dépêché sur place des policiers pour procéder à des investigations. L’enquête a été confiée au groupe d’appui judiciaire (GAJ).