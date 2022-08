Le Havre : trois jeunes de 12 à 17 ans soupçonnés d'avoir mis le feu dans un local de la SNCF

Le signalement des suspects ainsi que leur direction de fuite ont alors été transmis aux patrouilles. Un équipage de la brigade anticriminalité de passage en milieu d'après-midi cours de la République, près de la gare SNCF, a repéré trois jeunes gens : correspondant à la description de ceux recherchés, ces derniers ont été interpellés pour « dégradations volontaires en réunion par incendie ».



Deux des mis en cause, âgés de 16 et 17 ans, ont été placés en garde à vue. Le troisième et plus jeune puisqu'il est âgé de seulement 12 ans, il a été placé en retenue. Ils sont originaires du Havre et de Fécamp.