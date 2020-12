Le Havre recycle les sapins de Noël : 37 points de collecte mis en place dans toute la ville

A compter du lundi 26 décembre, la Ville du Havre (Seine-Maritime) met en place 37 points d’apport volontaire pour collecter les sapins de Noël et les recycler. Les conifères sont également acceptés dans les centres de recyclage de la communauté urbaine (Havre-Nord et Havre-Sud).



« L’an passé, 7 195 sapins ont été collectés et ont ainsi pu être recyclés dans les espaces verts de la ville. Nous invitons les Havrais à renouveler ce geste simple et bon pour l’environnement », explique Augustin Bœuf , adjoint au maire chargé de la propreté et du stationnement.