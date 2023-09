Le Havre : quatre personnes blessées dans l'incendie d'un immeuble de quatre étages

Les flammes se sont propagées par l’extérieur aux troisième et quatrième étages. Deux lances ont été déployées pour venir à bout du feu.



Près de quarante sapeurs-pompiers, dont un groupe de commandement de colonne, ont été engagés avec dix-huit engins. Le bilan provisoire fait état de trente-trois personnes évacuées et de quatre victimes - trois adultes et un enfant - ayant inhalé des fumées qui ont été transportées à l’hôpital Jacques-Monod et à l’hôpital privé de l’Estuaire.



Onze personnes vont devoir être relogées.



L'origine du départ de feu est ignorée. L'enquête a été confiée au groupe d'"appui judiciaire du Havre, précise-t-on à la direction départementale de la sécurité publique (DDSP)..