Le Havre : le conducteur sans permis tente de distancer la voiture des policiers

Quoi qu’il en soit, le conducteur est placé en garde à vue pour refus d’obtempérer, conduite sans permis et assurance et quelques autres infractions. Son véhicule a été confisqué et placé en fourrière.



Le passager, âgé de 21 ans, pourrait être poursuivi quant à lui pour complicité de refus d’obtempérer.



En outre, les deux hommes devront s’acquitter chacun d’une amende de 135€ pour non-respect du confinement.