Le Havre : le braqueur de Lidl enferme les employés dans un camion frigorique

Le malfaiteur cagoule sur la tête et arme à feu au poignet, braque le livreur, la responsable du supermarché et quatre employés déjà présents dans le magasin.



Sans attendre, l'individu contraint trois de ses "otages" à monter dans le camion frigorique où il les enferme. Puis sous ,la menace de son arme, il se fait conduire par les trois autres au coffre-fort. La responsable du magasin est alors contrainte d'ouvrir le coffre et de déposer l'argent dans un sac.