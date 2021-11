Le Havre : l’Abeille Liberté au secours d’un navire victime d’une avarie en Manche

Remorqué par l’Abeille Liberté, dans des conditions météorologiques difficiles (mer 5-6 avec des vents de plus de 100 km/h sur zone et des creux de 3m ce matin en Baie de Seine), le navire est arrivé au port du Havre ce dimanche à 15h40.



En début d'après-midi, l'hélicoptère Caïman de la Marine nationale avait récupéré l'équipe d'intervention et d'évaluation qui était à bord du navire pour sécuriser le remorquage, et l’a déposée à la base navale de Cherbourg, précise la préfecture maritime.