Le Havre : elle met le feu au matelas du lit après une dispute avec son conjoint, 30 personnes évacuées

Une trentaine d’habitants d’un immeuble de la rue des Hêtres au Havre (Seine-Maritime) ont été contraints d’évacuer leurs logements, dimanche 24 septembre sur le coup de midi.



Une dispute, qui a mal tourné, entre un homme et sa conjointe en est à l’origine. Sous le coup de la colère, et pour se venger, la femme âgée de 35 ans a mis le feu au matelas de la chambre et aux vêtements en train de sécher sur un étendoir.



Les fumées se sont propagées aux appartements voisins et dans les parties communes. Aussi, par précaution les appartements des deux cages d’escalier du 69 et 71 rue des Hêtres, ont été évacués.