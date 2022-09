Le Havre. Le pilote d'une motocross faisait du rodéo parmi les promeneurs du parc de Rouelles

Le jeune homme s'amusait à faire des accélérations, des dérapages, ainsi que des zigzags parmi les promeneurs nombreux en ce dimanche après-midi. A la vue des policiers, qui voulaient le contrôler, il a fait demi-tour et a tenté de prendre la fuite. Mais plus loin, il s'est retrouvé à terre avec sa moto. Cette dernière refusant de redémarrer, il a dû s'enfuir à pied poursuivi par les forces de l'ordre qui ont fini par le rattraper et l'interpeller.



Le jeune Havrais, âgé de 22 ans, a été placé en garde à vue, notamment pour défaut de plaques et refus d'obtempérer. La moto a été saisie en vue de sa destruction prochaine.