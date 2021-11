La victime d'une extorsion avec arme fait « tomber » le voleur de sa montre connectée, près de Rouen

A peine arrivée sur place, la vendeuse, âgée de 24 ans et domiciliée dans l'agglomération rouennaise, est abordée non pas par une femme mais par un homme qui lui demande de la suivre dans le hall de l'immeuble tout proche.



La jeune femme le suit sans se méfier. A l'abri des regards, l'inconnu sort un couteau, la menace et lui extorque la fameuse montre connectée ainsi qu'une billet de 5 €. La victime a beau crier pour alerter le voisinage, le voleur parvient à prendre la fuite avec son butin.