La région et trois départements normands commandent 2 millions de masques chirurgicaux

Dans une déclaration commune, les présidents de la Région Normandie, des départements du Calvados, de la Manche et de l’Orne assurent avoir « la forte volonté d’être aux côtés des services de santé et des personnels soignants qui se dévouent et de tous ceux qui contribuent aux activités essentielles de la nation dans cette crise sanitaire. Nous nous appuyons sur la possibilité ouverte aux collectivités territoriales de passer ce type de commandes grâce au décret paru le samedi 21 mars en ce sens. »



Cette commande de 2 millions de masques chirurgicaux a été passée auprès d’un fournisseur présent depuis 12 ans dans le domaine de la distribution de matériel médical en France et en Europe. L’entreprise avait distribué lors de la crise H1N1 près de 28 millions de masques FFP2.



Par ailleurs, la Région Normandie recherche activement des masques FFP2 ainsi que des blouses et des lunettes de protection de façon à en fournir aux professionnels de santé le plus rapidement possible.