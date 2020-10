La région Normandie affiche un dessin de Chaunu à Rouen et Caen pour "la liberté d'expression"

« l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde ».

La Région Normandie s'associe à cet hommage à Samuel Paty, et « en soutien à la liberté d'expression, la liberté de la presse et aux caricaturistes de presse ». Concrètement, elle a décidé d’afficher, à compter de mercredi 21 octobre 16 heures, en grand format sur les murs de ses locaux à Caen et à Rouen, le dessin de Chaunu, avec cette citation de Nelson Mandela :Une exposition rassemblant de nombreux dessins de presse sera aussi prochainement visible dans les hôtels de Région de Caen et Rouen.A l’occasion du 16ème congrès des Régions, qui s'est tenu ce lundi à Saint-Ouen, près de Paris, les présidents des Régions de France ont pris l’engagement de préparer la publication d’un ouvrage rassemblant les caricatures religieuses et politiques les plus marquantes parues dans les quotidiens de la presse régionale, aux côtés de celles qui sont parues dans la presse nationale.