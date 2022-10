La désolation après le passage de la tempête dans l'Eure : pas de victime mais de gros dégâts

De même, la route départementale 675 à Epaignes était toujours coupée à la circulation suite à la chute d’une ligne électrique, ainsi que la RD 139 sur la commune des Préaux, consécutivement à la chute d’un poteau en béton.



Des mesures ont été prises de manière à sécuriser les axes routiers impactés qui ont mobilisé des équipes de la gendarmerie et du Conseil départemental.



Soixante-dix sapeurs-pompiers ont été engagés au plus fort de la tempête, souligne le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis27).