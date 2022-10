Orages et vent violent : plus de 40 interventions pour les sapeurs-pompiers de l'Eure

La préfecture de l'Eure avait mis en garde ce dimanche, en début d'après-midi, sur l'éventualité d'un risque d'orage localement violent. Le département avait ainsi été mis en vigilance jaune orages. Les prévisions de Météo- France se sont confirmées. Le vent a, comme prévu, soufflé dans l'Eure et provoqué quelques dégâts sans faire de victime.



A 19 heures, le service départemental d'incendie et de secours (Sdis27) avait comptabilisé près d’une quarantaine d interventions étalée sur l'après-midi qui ont mobilisé une soixantaine de sapeurs-pompiers, principalement sur les secteurs de Beuzeville et de Pont-Audemer.



« Aucun blessé, des toitures abîmées, des chutes de câbles et des caves inondées », précisent les secours sur Twitter.



Dans le secteur de Beuzeville, une rafale de vent a été enregistrée à plus de 130 km/h. Des remorques de poids-lourds ont été littéralement soulevées, comme on peut le voir sur ces images publiées sur le compte Facebook © Franck Emma