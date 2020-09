La bouée salutaire lancée par les policiers permet de sauver une femme de la noyade à Rouen

Les sapeurs-pompiers et la police arrivent sur place. Mais, avec le courant, la victime a dérivé en direction du bâtiment de la Métropole. Des policiers décident alors de faire des recherches en suivant le cours du fleuve et repèrent plus loin, côté rive gauche, la femme qui se débat dans l’eau : « elle avait du mal à maintenir la tête hors de l’eau », relate une source policière.



Les fonctionnaires récupèrent une bouée à proximité et la lancent à la désespérée qui la saisit immédiatement. Dans le même temps les plongeurs des sapeurs-pompiers arrivent, prennent en charge la femme et la ramènent à bord de leur embarcation vers la rive droite où elle est examinée puis prise en charge par un véhicule de secours et d'assistance aux victimes (VSAV).



La victime, âgée de 54 ans et domiciliée à Rouen, a été admise aux urgences du centre hospitalier universitaire de Rouen.