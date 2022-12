La Région Normandie victime d'une cyberattaque : une cellule de crise activée

Les services de l'Etat et l'ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information) ont été informés et une plainte va être déposée auprès des services de police.



Les accès internet sont pour le moment suspendus sur les sites administratifs régionaux de Caen et Rouen, dans les lycées, ainsi que dans certains des satellites de la collectivité, détaille la Région dans un communiqué.



Les autres services, dont le site des aides régionales, sont en revanche suspendus jusqu'à nouvel ordre. Toutefois, la séance plénière prévue lundi 12 décembre aura bien lieu à Rouen « en présentiel sans retransmission ».