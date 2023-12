La N154 coupée à la circulation en raison d’un accident avec un blessé grave près d’Évreux (Eure)

La N154, dans l’Eure, est coupée à la circulation ce mercredi soir suite à un accident impliquant un poids lourd et un véhicule léger.



La collision s’est produite peu avant 22h30 dans le sens A13 en direction d’Évreux, à hauteur de Gravigny au point kilométrique 31.



Selon les premiers éléments, la voiture, conduite par un homme, s’est encastrée dans un poids lourd à l’arrêt, dans des circonstances qui restent à préciser. Dans le choc, l’automobiliste, incarcéré, a été blessé grièvement. Il a été pris en charge par les secours et transporté, médicalisé par le SMUR, vers un hôpital de la région parisienne. Son pronostic vital serait engagé.



Une enquête a été ouverte par les services de police d’Évreux.



La N154 a été neutralisée sur quatre kilomètres, de Normanville à Fauville et une déviation mise en place depuis l'échangeur n°6 par la RD155 pour rejoindre la RN 154 au niveau de l'échangeur n°7.



La durée de la coupure est estimée jusqu’à 2 heures du matin environ, indique la direction interdépartementale des routes nord-ouest (DIRNO).