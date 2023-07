La Haye-Malherbe a rendu hommage à la mémoire d'Enzo, tué d'un coup de couteau

Quatre jours après le drame, la commune de La Haye-Malherbe (1 400 habitants) est toujours sous le choc de la mort d'Enzo. Ce jeune homme de 15 ans et demi a perdu la vie samedi 18 juillet, poignardé au thorax en pleine rue par un adolescent de son âge. « Pour un regard », selon le maire de la commune.



La victime et son meurtrier présumé se connaissaient, mais ne se fréquentaient pas pour autant. Enzo était à pied avec sa petite amie quand il a croisé la route, vers 18 heures, de deux autres jeunes de 15 et 16 ans qui circulaient à bord d'une voiture sans permis. Une dispute a éclaté entre les trois adolescents qui en viennent aux mains pour une raison qui reste à éclaircir.

L'un d'eux sort alors un couteau et le plante au niveau du thorax d'Enzo. Le jeune homme, qui perd son sang, parvient à rejoindre la caserne des sapeurs-pompiers distante d'une centaine de mètres, et s'effondre. Tout est mis en œuvre pour tenter de le maintenir en vie. En vain.