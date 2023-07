Eure. Un adolescent de 15 ans tué d'un coup de couteau à La Haye-Malherbe, deux suspects en garde à vue

Le drame s'est déroulé sur la voie publique dans des circonstances que l'enquête ouverte par le parquet d'Evreux, et confiée à la gendarmerie, va devoir préciser.



Il est autour de 18 heures quand un différend éclate entre un jeune homme (la victime) accompagné de son amie, et deux adolescents qui circulent à bord d'une voiture sans permis. Les trois jeunes se connaissent. Tout va alors très vite : pour une raison inconnue à ce stade de l'enquête, l'un des protagonistes porte alors un coup de couteau à la victime, qui s'effondre, touchée au niveau du thorax. Les secours sont appelés sur les lieux et tentent de réanimer le jeune homme en arrêt cardiorespiratoire. En vain. Ce dernier est déclaré décédé par le médecin du SMUR.



Les deux adolescents prennent la fuite. Rapidement identifiés par les gendarmes, grâce aux indications fournies par les témoins de la scène, ils seront interpellés un peu plus tard et placés en garde à vue. Le principal suspect, âgé de 15 ans, a" reconnu les faits" selon notre confrère France Bleu, citant la gendarmerie.