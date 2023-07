L’explosion du compteur électrique provoque l’incendie d’une maison a Rouen

L’explosion du compteur électrique serait à l’origine de l’incendie qui s’est déclaré ce mardi matin vers 9h30 dans une maison de la rue de la Petite Porte a Rouen.



A l’arrivée des sapeurs-pompiers, la demeure était entièrement embrasée et le feu s’était propagé à une autre habitation.



Le propriétaire des lieux avait évacué la maison avant l’intervention des secours. Il a été pris en charge pour examen.



Vingt sapeurs-pompiers avec six engins ont été mobilisés par le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).



