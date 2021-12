L'exhibitionniste arrêté sur le campus de Mont-Saint-Aignan était inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles

L'homme ne l'entend pas ainsi : il frappe l'agent au visage et le blesse avec un objet tranchant au niveau du cou, puis tente de s'enfuir à nouveau. Alertés, d'autres agents arrivent rapidement sur les lieux et parviennent à neutraliser l'agresseur, plaqué et maintenu au sol avec l'aide de deux étudiants, jusqu'à l'arrivée de la police.



Légèrement blessée, la victime, âgée de 40 ans, est transportée au CHU Charles-Nicolle.



Le mis en cause a été placé en garde à vue, dans l'immédiat pour violences volontaires. Il sera également entendu sur les faits dont il est soupçonné.