L’Eure placé en vigilance "orange inondation" et vigilance "jaune vents violents et orages"

Associé à la tempête "Inès", un premier passage pluvieux et venté circule ce jeudi matin par le nord-ouest, avec des rafales de sud-ouest de l'ordre de 80 à 90 km/h.



A partir de la fin de matinée, un second passage perturbé, du fait de son caractère instable, va générer un renforcement du vent plus important.



Les rafales s'orienteront à l'ouest et seront de l'ordre de 90 à 110 km/h dans les terres.