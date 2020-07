Jets de pierres et de pavés lors de l'interpellation d'un conducteur de scooter par la police, près de Rouen

Informés des faits, des motards en civil de la Police nationale, en patrouille dans le secteur, se lancent à leur tour aux trousses du fuyard et parviennent à l'interpeller pour refus d'obtempérer. Il s'avère que le jeune homme, âgé de 19 ans, conduit sans être titulaire du permis.



A cet instant, et alors qu'un équipage de la brigade anti-criminalité arrive en renfort, une quinzaine de jeunes se regroupent à proximité et commencent à lancer des pierres et des pavés sur les forces de l'ordre pour s'opposer à l'interpellation. Aucun blessé n'est déploré.



Sous la pression des policiers, les assaillants finissent par se disperser. L'un des lanceurs de projectiles est toutefois identifié. Il s'agit d'un adolescent de 17 ans, domicilié à Canteleu, qui est interpellé une dizaine de minutes plus tard pour violences volontaires en réunion.



Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue à l'hôtel de police de Rouen.