Jackpot pour un amateur de jeux de hasard : il est en garde à vue pour escroquerie près de Rouen

Où le buraliste commence à tiquer c’est quand il voit revenir le même « client » quelques minutes plus tard. Qui redemande des grattages et veut payer avec la même carte bancaire.



Sauf que, cette fois, un grain de sable vient enrayer la transaction : la carte bancaire est refusée ! A cet instant, le client prend peur et s’enfuit en courant sans oublier d’emporter les grattages.