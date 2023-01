Incendies criminels à Evreux : le préfet renforce la sécurité autour des concessions automobiles

« Les concessionnaires ont reçu des conseils pour rehausser la sécurisation de leurs sites », indique la préfecture dans un communiqué publié ce soir. « Les services de l’État sont également pleinement mobilisés : les patrouilles de la police et de la gendarmerie nationales sur la voie publique et aux abords des concessions sont notamment intensifiées ».

En 48 heures, quelque 96 véhicules ont été incendiés dans trois concessions automobiles à Caër-Normanville et à Evreux (Eure). Les faits, de nature criminelle sans aucun doute, ont été perpétrés au cours des nuit de la Saint-Sylvestre et cette nuit du 2 au 3 janvier. Les concessionnaires Peugeot et Citroën ont été principalement visées.Une enquête a été ouverte par le procureur de la République d’Évreux.Cette série d'incendies n'a pas manqué d'alerter le préfet de l'Eure. Aussi, ce mardi après-midi ce dernier a réuni les concessionnaires de l’agglomération d’Évreux ainsi que les maires concernés pour faire le point sur la situation. Il était entouré du commissaire divisionnaire Olivier Beauchamp, directeur départemental de la sécurité publique, du colonel Emmanuel Gros, commandant le groupement départemental de gendarmerie et du colonel Pierre Machillot, directeur- adjoint du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS).Par la même occasion, le préfet a tenu à remercier les sapeurs-pompiers dont « la mobilisation rapide a permis de circonscrire rapidement les incendies ».