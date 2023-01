Encore 58 voitures calcinées : Peugeot et Citroën visés par des incendies criminels à Evreux (Eure)

Au même moment, le centre opérationnel d'incendie et de secours (Codis) a été avisé d'un autre départ de feu. Il était 1h04 précisément. A Evreux cette fois, dans l'enceinte de la concession Citroën. Là, ce sont 12 véhicules qui étaient en proie aux flammes sur le parking de l'enseigne automobile.



Les dix-huit sapeurs-pompiers sur place ont mis en œuvre trois lances dont une à mousse pour venir à bout du sinistre et éviter la propagation aux autres voitures et à un bâtiment commercial. Une dizaine d'autres véhicules ont néanmoins été endommagés, malgré l'action des secours mobilisés sur les lieux jusqu'à 5 heures ce matin.



Dans les deux cas, une enquête a été ouverte par les services de police concernant le garage Citroën et la gendarmerie pour Peugeot. Des constatations de police technique et scientifique ont été effectuées sur les lieux.