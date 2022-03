Incendie sur un convoyeur d’un silo Sénalia à Rouen : 63 sapeurs-pompiers engagés

Des équipes spécialisées en risques technologiques et en sauvetage déblaiement ont été engagés par le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).



A leur arrivée ils ont procédé à des reconnaissances des lieux et du sinistre afin d’adapter les moyens à mettre en œuvre. Le foyer principal a été éteint au moyen de deux lances.



« Des reconnaissances se poursuivent au niveau des cellules des différents silos à l'aide de caméras thermiques, afin de faire une levée de doute sur une éventuelle propagation de l'incendie », indiquent les secours.