Incendie mortel à Caudebec-lès-Elbeuf : le corps d'un homme retrouvé dans les décombres

Un violent incendie a embrasé une habitation comprenant trois logements ce mardi matin à Caudebec-lès-Elbeuf (Seine-Maritime). Le corps sans vie d’un homme a été découvert dans les décombres.



Les sapeurs-pompiers ont été appelés un peu après 7 heures à se rendre rue Revel où un petit immeuble de ville composé d'un étage et de combles était en feu avec au moins trois personnes à l’intérieur.



L’incendie avait attaqué la toiture quand les secours sont arrivés sur place. Des recherches ont été entreprises dans un premier temps pour localiser les trois occupants qui ont dû être évacués au moyen d’une échelle hydraulique aérienne.



Le feu a été circonscrit à l’aide de deux lances. Les victimes ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers et l’équipe du SMUR dépêchée sur les lieux. Des reconnaissances ont eu lieu à l'aide d'un drone et d'une caméra thermique.