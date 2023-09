Incendie de longère à Bois-l’Évêque, en Seine-Maritime : vingt foyers privés d’électricité

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime ont été appelés à intervenir ce lundi matin peu avant 5 heures à Bois l’Évêque pour un feu d’habitation.



Un pavillon de type llongère, situé rue Principale, était embrasée à leur arrivée et l’incendie s’était propagé à la végétation avoisinante. Trois lances à incendie ont été mises en œuvre pour venir à bout des flammes.



Aucune victime n’est à déplorer.



Une vingtaine de foyers ont été privés d’électricité temporairement, indique le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76) qui fait état de 24 sapeurs-pompiers et 8 engins engagés.