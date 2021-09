Incendie à Montreuil-l’Argillé : un homme et une adolescente transportés à l’hôpital de Bernay

Des moyens importants ont été engagés par les sapeurs-pompiers hier, jeudi 16 septembre, en fin d’après-midi, pour circonscrire un incendie à Montreuil-l’Argillé (Eure).



Un bâtiment de 600 m2 en ossature bois s’est enflammé peu avant 17h30, allée des Marronniers. Quatre lances à incendie dont une sur échelle aérienne ont été mises en œuvre pour venir à bout des flammes.



Deux personnes ont été prises en charge par les secours et transportées au centre hospitalier de Bernay. Il s’agit d’un homme de 38 ans et d’une jeune fille de 15 ans.



36 sapeurs-pompiers ont été mobilisés au plus fort de l’intervention qui a duré une partie de la nuit en raison des opérations de déblai.



L’origine de l’incendie est pour l’heure indéterminée.