Incendie à Harfleur, près du Havre : deux personnes intoxiquées par les fumées et un immeuble évacué

Deux personnes ont été légèrement intoxiquées dans un incendie qui s'est déclaré ce dimanche vers 15h50 dans un immeuble de la rue du 8 Mai 1945, à Harfleur près du Havre (Seine-Maritime).



Le feu est parti d'un appartement situé au troisième et avant dernier étage d'un immeuble qui a dû, par précaution, être évacué (15 personnes), . Les sapeurs-pompiers engagés ont établi une lance pour combattre l'incendie et l'empêcher de se propager.



Deux occupants ayant inhalé des fumées ont été transportés, pour examen, à l'hôpital Jacques-Monod, à Montivilliers.



L'intervention a mobilisé cinq engins et dix-neuf sapeurs-pompiers.