Incendie à Cléon : intoxiquées par les fumées, sept personnes conduites à l’hôpital d’Elbeuf

Tandis que les sapeurs-pompiers luttaient pour éteindre le feu, sept locataires légèrement intoxiqués par les fumées ont été examinés par le SAMU avant d’être transportées à l’hôpital des Feugrais, près d’Elbeuf.



Trois familles, dont les appartements ont été endommagés par les flammes, les fumées et l’eau, ont été relogées dans la nuit par les services de la ville.



Le feu serait parti de la cuisine et aurait détruit un ballon d’eau chaude, selon l’officier de garde du centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis).