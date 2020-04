Ils s’apprêtaient à parachuter trois téléphones et une chicha par-dessus le mur de la prison d’Évreux

Dans le sac, six chaussettes prêtent à être parachutées par-dessus le mur de la prison à destination de détenus contenaient trois téléphones portables et leurs chargeurs, des paquets de cigarettes et de tabac, des briquets, une chicha en pièces détachées, ainsi que 2,1 g d’herbe et 1,7 g de résine de cannabis.



Les marchandises ont été saisies en vue de leur destruction.



Le jeune homme a été remis en liberté à l’issue de sa garde à vue. Il s’est vu notifier une convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal pour le 28 septembre prochain.



Il devra en outre s’acquitter d’une amende de 135€ pour violation du confinement.